Polícia prende casal suspeito de vender carro com restrição judicial

Foto: Secom/PB

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) de João Pessoa, prendeu em flagrante, na tarde desta terça feira (31), um casal suspeito de praticar fraudes na negociação de veículos com restrições judiciais.

O corretor de imóveis Luciano Bezerra Ferreira, 41 anos, e a mulher dele, Amélia Oliveira Ferreira, 32 anos, foram presos quando mostravam um imóvel a um cliente localizado no bairro do Bessa, na Zona Leste da Capital.

Os suspeitos foram denunciados na DDF por uma vítima. “A pessoa procurou a polícia informando que comprou um carro a Luciano há cerca de dois meses. Como pagamento ela teria dado o veículo dela no valor de R$ 20 mil e depositou mais R$ 20 mil em dinheiro na conta do suspeito. Na hora da transação, Luciano recebeu o recibo de transferência do carro da vítima e falou que dois dias depois entregaria o do veículo que ele vendeu. Depois disso, ele e a esposa não foram mais encontrados pela vítima”, disse o delegado Lucas Sá.

Foto: Secom/PB

A partir dessas informações, a polícia descobriu que o veículo utilitário comercializado por Luciano estava com uma ordem judicial de busca e apreensão expedida no ano de 2013 pela 3ª da Justiça. Foram realizadas diligências para encontrar o casal e na manhã desta terça-feira os agentes de investigação receberam a informação que Luciano e Amélia iam mostrar um imóvel que pertence a eles no bairro do Bessa. Foi montada uma campana e na hora que os suspeitos apareceram foram presos.

O levantamento policial também mostrou que o carro da vítima já tinha sido revendido em uma loja de veículos da Capital. Luciano já foi preso em Pernambuco por falsificação de documentos. Agora ele e a esposa foram autuados por falsidade ideológica e estelionato.

Amélia também vai responder na Justiça por desacato a autoridade porque no momento da prisão ela teria falado que os policiais tinham recebido dinheiro de alguém para prender ela e o marido. Luciano e Amélia vão aguardar a audiência de custódia recolhidos na carceragem da Central de Polícia, no Geisel.