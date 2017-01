Polícia prende acusado de praticar vários crimes em João Pessoa

A Polícia Militar prendeu, nessa segunda-feira (23), Antônio Franklin Barreto de Moura, de 42 anos, procurado pela Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e tentativa de latrocínio.

Ele também é apontado como suspeito de atirar em um soldado da PM, em abril de 2014, durante tentativa de assalto a um supermercado, no bairro do Costa e Silva, na Capital.

O acusado foi preso por policiais da Força Tática do 5° Batalhão, no bairro do Valentina, em uma abordagem realizada em um bar. Dentro da bolsa de uma mulher que estava com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38 que o suspeito tentou esconder ao perceber a presença da PM.

Franklin, que já tinha um mandado de prisão preventiva decretado, foi apresentado na Central de Polícia Civil, no Geisel.

Em Patos – Policiais do 3º Batalhão conduziram até a delegacia, na noite dessa segunda-feira (23), um jovem de 19 anos que é suspeito de cometer um homicídio no dia 13 deste mês, na cidade de Juazeirinho.

Ele foi encontrado no bairro da Liberdade, na localidade conhecida por Rua do Meio. O suspeito é apontado ainda como autor de uma tentativa de homicídio, também em Juazeirinho, no último dia 19.