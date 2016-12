Polícia Militar distribui 21 toneladas de alimentos em comunidades carentes

A campanha “Boas Festas Solidárias”, promovida pela Polícia Militar, arrecadou 21 toneladas de alimentos em todo Estado para serem distribuídos nas comunidades carentes de várias cidades.

A entrega dos donativos começou nesta quinta-feira (22) no interior e será encerrada nesta sexta-feira (23), a partir das 19h, após um culto ecumênico realizado no Centro de Educação da PM, em Mangabeira VII, na capital.

De lá, os policiais militares seguem para a Unidade de Polícia Solidária do Róger, onde serão entregues mais de 200 cestas básicas aos moradores da comunidade do “S”.

Para o comandante geral da Polícia Militar, coronel Euller Chaves, a distribuição dos alimentos é o ponto mais alto das ações da polícia durante este período.

“Durante as festividades de fim de ano nós temos a preocupação de planejar um policiamento que atenda as necessidades da população que irá se confraternizar, mas também entendemos que ações como a entrega destas cestas básicas personificam o significado do período natalino, quando tanto se fala de amor e solidariedade. Ficamos felizes em poder demonstrar que nossa atuação não se limita apenas às ações técnicas, mas que há um elo de compromisso social que nos une a cada integrante dessas comunidades”, destacou.

POLICIAMENTO – No período dos festejos natalinos, a intensificação do policiamento prossegue com as ações ostensivas e preventivas, com amor, atenção as áreas consideradas mais vulneráveis e os locais de maior concentração e fluxo de pessoas, com o objetivo de minimizar a incidência de ações criminosas nestes setores, levando, além de solidariedade, mais segurança à população paraibana.

Da Redação com Secom/PB