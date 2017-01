Polícia Militar apreende duas armas de fogo em Campina

A Força Regional da Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo, deteve um suspeito e apreendeu um adolescente na cidade de Campina Grande, nessa quarta-feira (4).

As ações ocorreram após abordagens de rotina nos bairros de Palmeira e Alto Branco, resultando ainda na apreensão de mais de 10 munições.

Na Palmeira, o suspeito Severino Gonçalves da Silva, 50 anos, foi detido com um revólver calibre .38 e seis munições.

Ao final do dia, um adolescente de 16 anos foi apreendido com um revólver calibre .32 e seis munições no Alto Branco.

Em 2016, a Força Regional retirou de circulação 39 armas de fogo e 58 explosivos utilizados para práticas criminosas.

A Regional é uma tropa de pronto-emprego do Comando de Policiamento Regional 1, responsável por Campina Grande e pela região da Rainha da Borborema.

Da Redação com Secom/PB