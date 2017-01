Polícia já identificou motorista que atropelou agente do Detran/PB

Em entrevista nesse sábado, o delegado Marcos Paulo Vilela informou que o condutor do veículo que atropelou o agente Diogo Nascimento já foi reconhecido.

O delegado confirmou a identidade do dono do veículo como o empresário Ricardo de Oliveira Carlos da Silva e o condutor do veículo no momento do atropelamento como o filho dele, Rodolpho.

O delegado afirmou que buscas estão sendo feitas e a situação ainda está sob flagrante. Esgotando todas as alternativas para encontrá-lo será emitido um mandado de prisão preventiva.

O condutor deverá ser autuado por lesão corporal grave ou tentativa de homicídio.

*Com informações do site Tambau247