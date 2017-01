Polícia fecha ponto de venda de drogas na cidade de Bananeiras

foto: Secom/PB

A Polícia Militar intensificou as ações contra o tráfico de drogas em todo o estado e apreendeu, nessa quarta-feira (25), dois suspeitos de movimentar as atividades de um ponto de venda de entorpecentes no conjunto Major Augusto Bezerra, na cidade de Bananeiras.

Os suspeitos, de 28 e 17 anos, foram flagrados com 33 porções de maconha. A casa que eles usavam como ponto de venda já vinha sendo monitorada e havia várias denúncias feitas ao Centro de Operações Policiais Militares (Copom) sobre a atuação da dupla no tráfico.

Os dois detidos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, em Bananeiras.