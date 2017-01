Polícia fecha ponto de distribuição de drogas e prende suspeita de tráfico

As Polícias Militar e Civil desarticularam um ponto de distribuição de drogas que abastecia toda a cidade de Cacimba de Dentro, durante uma operação realizada nesta terça-feira (31). No local, foi presa Fabiana Monteiro da Silva, 19 anos.

Ela estava na casa que servia para as atividades do tráfico. Na residência, os policiais apreenderam quase 1 kg de maconha, 127 papelotes da mesma droga e 136 pedras de crack, bem como materiais para embalar entorpecentes e um caderno de contabilidade do tráfico.

A operação contou com mais de 20 policiais da 7ª Companhia Independente, Ronda Ostensiva Tática com Apoio de Motocicletas (Rotam), Grupo Tático Especial da Polícia Civil e 21ª Delegacia Seccional.

Durante as investigações para chegar até o local, foi descoberto que a mulher e outros três suspeitos que estão sendo procurados estariam planejando o assassinato de um traficante que atua na cidade, nos próximos dias.

A presa foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, em Solânea.