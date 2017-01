Polícia fecha mais um ponto de venda de drogas e prende suspeito, em João Pessoa

Policiais da 6ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar fecharam mais um ponto de venda de drogas, na tarde desta quinta-feira (26), e prenderam em flagrante um homem que estava vendendo maconha, crack e cocaína, no bairro do Rangel, na capital.

Essa foi a terceira prisão de envolvidos com tráfico que os policiais da mesma companhia realizaram nas últimas 24 horas.

O suspeito preso no Rangel foi identificado como Rhafael Pereira de Castro, de 20 anos. Com ele, foram apreendidos três pacotes de maconha, oito pedras de crack, duas embalagens com cocaína, dinheiro, joias que possivelmente foram trocados por entorpecentes e um narguilé – aparelho para consumir drogas.

De acordo com o comandante da 6ª Companhia do 1º Batalhão da PM, capitão Sidnei Paiva, as ações contra o tráfico de drogas vão continuar.

“Estamos desarticulando pontos de venda de drogas a partir de denúncias ou mesmo em abordagens de rotina para alcançarmos resultamos melhores em relação aos índices de redução de criminalidade não só em nossa área de atuação, mas em toda a capital, pois o tráfico é a mola mestra de diversos outros crimes”, destacou.

O preso e o material apreendido foram levados para a Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel.