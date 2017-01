Polícia encaminha suspeito de praticar violência doméstica para o Roger

Já está recolhido na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega (Roger) em João Pessoa, Antônio Marcos Nascimento Silva, 43 anos.

Ele foi preso na tarde da quarta-feira (25) suspeito de praticar violência doméstica física, psicológica e cárcere privado, além de tentativa de lesão corporal gravíssima contra a própria filha de 20 anos, que está no terceiro mês de gravidez.

As violências estariam sendo praticadas porque Antônio não aceitava o relacionamento da filha com o namorado.

A polícia tomou conhecimento do caso na segunda-feira (23) quando o namorado da vítima procurou a Delegacia Especializada da Mulher – Zona Norte e registrou o boletim de ocorrência.

O rapaz disse que foi até a casa da namorada para falar com Antônio Marcos sobre a gravidez, mas foi expulso e ameaçado pelo pai da jovem.

O sogro ainda teria dito que ia obrigar a filha a praticar um aborto. No dia seguinte a conversa, o jovem recebeu um áudio de uma prima da vítima com um pedido de socorro.

Na mensagem de voz ela dizia que a namorada dele estava sendo espancada pelo pai e mantida em cárcere privado e que ele realmente cumpriria a promessa de obrigá-la a abortar.

Além de espancar a filha, o acusado também teria cortado os cabelos dela à força como forma de punição por ela ter engravidado do namorado.

As informações repassadas para a polícia foram investigadas e comprovadas. Antônio Marcos foi preso em flagrante delito.

A vítima foi resgatada pelos agentes de investigação da Deam Norte em uma casa no bairro de Mandacaru, onde era mantida em cárcere privado pelo pai.

Ela foi encaminhada para prestar esclarecimentos na Delegacia da Mulher e depois levada para um hospital de João Pessoa onde recebeu todos os cuidados necessários.

A jovem foi incluída no Programa S.O.S. Mulher Protegida, para que fique em contato direto, via celular, com a Polícia.

“Ela chegou aqui com hematomas em várias partes do corpo e só não sofreu agressão física na barriga porque se preocupou em proteger o bebê. A crueldade do genitor era tão grande que ele chegou a usar um utensílio utilizado para raspar coco para ferir a filha. Ele não aceitava o relacionamento da jovem com o namorado e decidiu vingar-se. Além desse caso, Antonio Marcos do Nascimento já responde a outro procedimento por ter agredido o namorado de uma outra filha”, lembrou a delegada Josenise Andrade.

Antônio Marcos Nascimento Silva vai responder por cárcere privado, violência física e psicológica. Pela gravidade dos crimes e por oferecer risco a vítima, ele vai aguardar o julgamento preso na Penitenciária do Roger.