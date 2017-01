Polícia detém suspeitos de assassinato em Lagoa Seca

A Polícia Militar deteve três suspeitos de participar do assassinato de um homem dentro de uma casa, no fim da noite dessa terça-feira (24), na cidade de Lagoa Seca. A vítima foi morta com requintes de crueldade e estava decapitada.

Logo após o crime, os policiais do 2º Batalhão iniciaram as diligências e prenderam um homem de 22 anos que estava dentro da casa com a vítima e tentou correr quando percebeu a chegada da PM. Na residência, que era monitorada por câmeras de segurança, foram apreendidas duas espingardas.

Com a prisão de um dos suspeitos, os policiais chegaram até dois adolescentes, de 14 e 13 anos, que estariam também dentro da residência na hora do homicídio.

Outros dois adolescentes estão sendo procurados, inclusive um deles é fugitivo do Lar do Garoto e chegou a trocar tiros com os policiais no cerco montado pela PM no local.

Testemunhas contaram que momentos antes do assassinato, a casa – que fica localizada no Sítio Floriano – estava com barulho de som alto e dentro havia o consumo de drogas e bebidas.

Os três suspeitos detidos foram levados com as armas apreendidas para a Central de Polícia Civil, em Campina Grande.