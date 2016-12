Polícia detém acusados logo após assalto em Campina

Foto: Reprodução/TVPB

Um homem de 23 anos foi preso e um menor de 17 anos foi apreendido por policiais militares após tentarem assaltar uma residência na rua Antenor Navarro, em Campina Grande.

Os criminosos aproveitaram que o portão da residência estava aberto devido a uma reforma e adentraram no local.

Eles renderam 12 pessoas entre familiares e funcionários da obra. O dono da residência foi agredido e chegou a ter uma das costelas quebradas.

Umas das vítimas conseguiu chamar a policia no momento do crime. Quando chegaram os policiais ainda se depararam com os bandidos e conseguiram detê-los.

Um dos criminosos inda tentou fugir e se esconder na casa do vizinho, mas foi detido. Com eles, foram encontradas duas armas.

Da Redação