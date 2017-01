Polícia detém acusados de matar e decepar cabeça de homem

A polícia prendeu um jovem de 22 anos e apreendeu dois adolescentes, acusados de assassinarem um homem e depois deceparam a cabeça dele na zona rural do município de Lagoa Seca, no agreste paraibano.

Um deles foi detido ainda na residência da vítima, pouco depois do crime. Através dele, a polícia conseguiu chegar aos demais envolvidos, os adolescentes de 13 e 14 anos.

Outros dois adolescentes estão sendo procurados. Um deles é fugitivo do lar do Garoto e trocou tiros com a polícia durante a perseguição.

A vítima, Mateus Nascimento, foi assassinada a tiros e teve os membros decepados a golpes de facão. Testemunhas relataram que antes do crime, na residência da vítima estava havendo uma festa com som alto e drogas.

*Com informações da TV Itararé.