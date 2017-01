Polícia detalha tumulto na BR-230, no Riachão

Foto: Reprodução/Internet

Novas informações repassadas pela polícia trazem explicações sobre o que aconteceu na BR-230 na noite desta quarta-feira (25) na “Ladeira do Riachão”.

Segundo a polícia, o que aconteceu foi uma tentativa de assalto a um caminhão para roubar a carga, que foi impedida por uma viatura da PM.

Os bandidos fugiram entrando no matagal. Um motorista de um carro se assustou e voltava com o veículo na contramão e colidiu com uma moto.