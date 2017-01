Polícia desarticula quadrilha responsável por vários arrombamentos a residências

Foto: Secom/PB

A Polícia Militar desarticulou, nesta terça-feira (24), um grupo que vinha agindo há pelo menos seis meses com a prática de arrombamentos de casas, na cidade Santa Rita.

Os suspeitos, de 26, 20 e dois deles de 18 anos, foram presos no bairro de Tibiri II, após abordagem ao carro em que eles estavam, já que o veículo tinha as mesmas características do que era usado para levar os objetos furtados nas ações, conforme informações que a PM vinha recebendo.

De acordo com o tenente Joseph Alves, do 7º Batalhão, os crimes eram praticados durante a madrugada e em alguns casos durante o dia, já que muitas pessoas deixam as casas fechadas para ir trabalhar na capital.

“Eles observavam o movimento nas casas e agiam furtando aparelhos eletrodomésticos e vários utensílios, vendendo esses produtos nas feiras de troca, pelo que eles relataram, e chegando até a enviar para o Rio Grande do Norte quando os produtos eram de maior valor”, contou.

Tenente Joseph disse ainda que o líder da quadrilha já foi identificado. “Ele tem passagem pela polícia pelo mesmo crime e atualmente estaria morando no Rio Grande do Norte.

Os presos nesta terça-feira agiam em Santa Rita, principalmente no bairro de Tibiri II, e provavelmente também em bairros da zona sul da capital, mas eles possuem ramificações com criminosos do Rio Grande do Norte, através do líder do bando”, detalhou.

Com os quatro presos foram recuperados televisores, notebooks, aparelhos de DVD, botijão de gás e vários outros objetos. Eles foram apresentados na 6ª Delegacia Distrital, em Santa Rita, onde pelo menos seis vítimas da quadrilha já compareceram.