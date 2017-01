Polícia desarticula ponto de venda de drogas e prende dois suspeitos, em JP

Policiais da 6ª Companhia do 1º Batalhão desarticularam mais um ponto de venda de drogas na capital e prenderam, na tarde desta quarta-feira (25), dois suspeitos de atuarem no tráfico do bairro João Paulo II. Josivan Antônio da Silva, de 28 anos, e Emerson Soares do Nascimento, 19, foram encontrados com uma espingarda calibre 12, dez pedras de crack, 13 papelotes de maconha e um cinto com suspensório tático – acessório que geralmente é utilizado por integrantes das Forças Armadas para fazer a guarda de determinados ambientes.

De acordo com o capitão Sidnei Paiva, que comandou a ação, os suspeitos faziam um revezamento nas ‘funções’ do ponto de venda de drogas.

“Um ficava de vendedor, que é o chamado vapor, e o outro como segurança do tráfico, sempre armado com a espingarda para intimidar possíveis ataques ao local onde eles atuavam. Eles exerciam esses papéis, fazendo um revezamento, e movimentavam a atividade do tráfico vendendo a maconha a R$ 5 e o crack a R$ 10, mas esse esquema foi desmontado através de um trabalho integrado com o Núcleo de Inteligência do 1º Batalhão, resultando na prisão dos dois em flagrante”, contou.

A dupla foi apresentada na Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel.