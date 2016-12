Polícia da PB prende suspeito de roubo no Rio Grande do Norte

As Polícias Civil e Militar da região da 7ª Área Integrada de Segurança Pública, com sede em Mamanguape, prenderam Paulo Mariano, suspeito de roubo à casa paroquial do município de Mataraca.

De acordo com as informações da Polícia, as investigações para a prisão ocorreram por mais de dois meses e os policiais investigadores do Grupo Tático Especial da 7ª Delegacia Seccional, sediada em Mamanguape, conseguiu cumprir o mandado de prisão expedido pela Comarca de Mamanguape, na madrugada desta sexta-feira (30) na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte.

O preso foi encaminhado para a sede da Delegacia Seccional, na Paraíba, para prestar depoimento e em seguida ficará à disposição das decisões judiciais. Na época do crime, outra pessoa já foi presa por também ter envolvimento no assalto e ainda em uma troca de tiros com guarnições da Polícia Militar da área de Baía da Traição.

Da Redação com Secom/PB