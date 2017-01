Índice de elucidação de homicídios na PB é superior a média nacional, diz delegado

De acordo com informações da Secretaria Nacional de Segurança Pública, o índice nacional de elucidação de homicídio fica em torno de 10%, já na Paraíba este número é superior a 55%. Foi o que destacou o delegado de Campina Grande, Iasley Almeida.

Ele falou das ações e do percentual atingido pela Polícia Civil nos últimos 3 anos, com relação ao número de prisões e elucidação de crimes realizados no Estado.

– No ano de 2016, realizamos mais de 850 prisões na área da 10ª Delegacia Seccional o que representa um aumento de mais de 54% nas prisões em relação ao ano de 2015, que já tinha produzido um aumento 40% maior em relação às prisões de 2014, demostrando que o trabalho com profissionalismo e produtividade tem surtido os efeitos esperados pela gestão – falou.

Ele destacou ainda que a Policia Civil produz resultados porque trabalha com integração e parcerias não só com os órgãos de segurança pública, mas com a Policia Federal, Policia Civil de outras entidades federativas, com órgãos de trânsito e com os cidadãos, que auxiliam através de denúncias.

– A população foi parceira em 2016 e esperamos que seja em 2017 – finalizou.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM

Da Redação