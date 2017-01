Polícia Civil apreende 25 quilos de maconha em Campina Grande

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de um trabalho executado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) de Campina Grande, prendeu, no fim da tarde dessa segunda-feira (30), Lucas Nathaniel Sousa Barbosa, de 19 anos.

A ação foi em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara de Entorpecentes de Campina Grande. A prisão ocorreu no bairro da Liberdade.

De acordo com o delegado da DRE, Ramirez São Pedro, após ser efetuada a prisão, os policiais se encaminharam para a residência do suspeito, no bairro do Jardim Paulistano.

“Na casa do Luquinhas, encontramos, dentro de uma mala de viagem, aproximadamente 25 quilos de maconha, além de duas balanças de precisão, que eram utilizadas na pesagem da droga para o comércio ilegal”, disse a autoridade policial.

Ainda de acordo com o delegado, as investigações apontam que o suspeito teria sido contratado por um preso da Penitenciária do Serrotão de Campina Grande, para guardar e distribuir as drogas na região.

Lucas Nathaniel foi autuado por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. O presidiário foi identificado e já responde por tráfico, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. Ele será indiciado novamente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.