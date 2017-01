Polícia apreende mais de 40 kg de maconha em Campina Grande

A Polícia Militar encontrou 46 kg de maconha que estavam distribuídos em 39 tabletes, dentro da casa de Gabriel Ribeiro de Oliveira, de 18 anos, assassinado a tiros no bairro do Bodocongó, nessa quarta-feira (18), em Campina Grande.

A droga foi localizada durante as diligências logo após a PM receber a notícia do homicídio. Durante as buscas, um adolescente de 16 anos foi apreendido, suspeito de ter participação na morte da vítima.

O jovem estava com o celular do jovem assassinado e estaria, segundo testemunhas, dentro da casa com o vizinho da vítima, que seria o autor dos disparos, no momento do crime.

O adolescente e a droga apreendida foram levados para a Central de Polícia Civil, que investiga o caso.