Polícia apreende maconha com suspeita de tráfico de drogas em Santa Rita

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na noite dessa segunda-feira (23), na cidade de Santa Rita, Raimunda Maria da Silva, de 36 anos. Ela foi flagrada com 1 kg de maconha na Rua Tiradentes, no bairro Alto das Populares.

Os policiais da Força Tática do 7º Batalhão chegaram até a suspeita depois de uma denúncia anônima, informando que ela estava com as drogas para vender durante a noite no bairro. A mulher foi levada para a 6ª Delegacia Distrital, em Santa Rita.

Em Cajazeiras – Uma mulher de 37 anos também foi conduzida até a Delegacia de Polícia Civil depois de ter sido flagrada com várias pedras de crack, no fim da tarde dessa segunda-feira (23), no centro do município.