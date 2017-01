Polícia apreende drogas e munições com suspeito de tráfico em João Pessoa

foto: Secom/PB

Policiais da Força Tática do 5º Batalhão apreenderam dez munições, um simulacro (réplica) de pistola, uma balança de precisão, 24 tabletes de maconha e duas pedras de crack durante uma ação de combate ao tráfico de drogas, no bairro do Planalto da Boa Esperança, na zona sul da Capital.

O material foi encontrado com um homem de 21 anos, que é suspeito de atuar no tráfico local.

Os policiais chegaram até eles depois de uma denúncia anônima informando que ele utilizava a própria casa como ponto de venda e traficava os entorpecentes na esquina da rua onde ficava localizada a residência.

Ele foi apresentado na Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel.