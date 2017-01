Polícia apreende armas, maconha e crack em João Pessoa

A Polícia Militar apreendeu dois revólveres, 41 trouxas de maconha, 46 pedras de crack e vários recipientes para armazenar cocaína para a venda, durante mais uma ação de combate ao tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (26), na comunidade Santa Emília de Rodat, no bairro do Varadouro, em João Pessoa.

O material foi apreendido por policiais da Força Tática do 1º Batalhão da PM, que estavam ocupando o local à procura de suspeitos de atuar no tráfico.

As drogas e as armas foram encontradas com um adolescente de 17 anos que, segundo informações colhidas pela PM, atuava fazendo simultaneamente as funções de vendedor de entorpecentes e segurança de pontos de venda de drogas, e por isso estava armado.

Na mesma comunidade, no dia 8 de dezembro, os policiais da Força Tática do 1º Batalhão apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros com um homem que era suspeito de atuar como segurança do tráfico local.

A PM conduziu o adolescente apreendido nesta quinta-feira, bem como as drogas e armas encontradas com ele, para a Central de Polícia Civil, no Geisel.