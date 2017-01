Polícia apreende armas e coquetéis-molotov com suspeitos de tráfico em João Pessoa

A Polícia Militar apreendeu cinco armas de fogo e nove coquetéis-molotov (bomba de fabricação caseira), na madrugada desta segunda-feira (9), com um grupo que estaria planejando atear fogo em barracos de uma comunidade, no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa.

Foram presos na ação Valderi de Lima Lourenço, de 20 anos; Zenílson Cardoso da Silva, 33; Heitor da Silva Oliveira, 24 anos; e José Matias Macário, de 30 anos.

De acordo com o sargento Milton Kélio, da Força Tática do 5º Batalhão, os suspeitos planejavam atacar a comunidade da Chikungunya, ambas no Colinas do Sul.

“A motivação, segundo denúncias recebidas pela Polícia Militar, era a disputa pelo tráfico de drogas, onde eles pretendiam incendiar os barracos da comunidade rival para instalar pontos de venda de entorpecentes”, destacou.

A prisão aconteceu durante diligências para localizar criminosos que trocaram tiros com a PM, na tarde do domingo (8), no bairro.

Durante as buscas, os policiais receberam informações sobre onde estariam os suspeitos que pretendiam incendiar os barracos, já que eles estavam constantemente ameaçando os moradores.

Os quatro homens e todo o material apreendido foram apresentados na Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel.

Secom/PB