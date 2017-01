Polícia apreende arma e mais de 4 kg de drogas em João Pessoa

A Força Tática do 1º Batalhão apreendeu 3kg de maconha, 1kg de cocaína, nove pedras de crack, uma espingarda calibre 12 e uma balança de precisão, na noite dessa quinta-feira (19), durante uma ação de combate ao tráfico de drogas na comunidade do Riachinho, no bairro Treze de Maio, em João Pessoa.

No local, houve troca de tiros com os bandidos, que fugiram após perceberem o cerco da PM.

De acordo com o comandante da Força Tática do 1º Batalhão, capitão Márcio Alcântara, os suspeitos estavam na frente de uma casa abandonada.

“Assim que chegamos eles começaram a atirar e começou o confronto, até que eles fugiram. Fizemos buscas no local e na residência que eles estavam na frente, tida como um ponto de venda na comunidade, encontramos as drogas e a arma”, contou.

O material apreendido foi levado para a Central de Polícia Civil, no Geisel. A Polícia Militar vai intensificar as ações na comunidade do Riachinho para identificar e prender os suspeitos envolvidos no tráfico de drogas.