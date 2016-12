Polícia apreende arma e maconha durante ação em João Pessoa

A Polícia Militar descobriu uma casa abandonada que servia como ponto de apoio para traficantes, no bairro de Mandacaru, em João Pessoa, e apreendeu no local vários papelotes e pacotes de maconha, um revólver calibre 38 e uma balança de precisão, durante ação de combate ao tráfico de drogas, nessa terça-feira (27).

De acordo com o comandante da 6ª Companhia do 1º Batalhão, capitão Sidnei Paiva, que coordenou a ação, os policiais foram até o local e encontraram todo o material.

Os suspeitos, que já foram identificados, conseguiram fugir quando perceberam a chegada da PM. A droga e a arma foram levadas para a Central de Polícia Civil, no Geisel.

Combate ao tráfico em Soledade – Um adolescente de 16 anos, suspeito de atuar no tráfico de drogas, foi flagrado com 15 papelotes de maconha e duas pedras crack, nessa terça-feira, após uma abordagem no bairro do Mutirão. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Secom/PB