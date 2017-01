Polícia apreende adolescente suspeito de vários assaltos no Agreste da Paraíba

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 16 anos, na noite dessa quinta-feira (19), após uma tentativa de assalto que aconteceu na cidade de Puxinanã, onde o suspeito tentou assaltar um homem próximo a uma praça.

O jovem é suspeito de vários assaltos que vinham ocorrendo nas cidades de Puxinanã e Esperança e apontou quem era o comparsa dele.

A PM foi até uma casa onde esse segundo suspeito ficava escondido, na cidade de Esperança, mas ele não estava. No local, os policiais encontraram um desmanche de motos com peças, carcaças e ferramentas dos veículos, bem como três motos com placas sem cadastro e chassis adulterados.

O adolescente apreendido tinha saído há dois meses do Lar do Garoto, unidade de internação que fica em Lagoa Seca, onde cumpriu medida socioeducativa por assalto. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, em Esperança.