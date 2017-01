Polícia apreende adolescente suspeito de vários assaltos em João Pessoa

A Polícia Militar apreendeu, na tarde dessa quinta-feira (26), no bairro de Gramame, em João Pessoa, um adolescente de 17 anos que é suspeito de tomar por assalto um carro em Jaguaribe, roubar uma loja de roupas no Grotão, um depósito de bebidas nos Funcionários II e tentar assaltar outra loja de roupas em Bayeux, nos últimos de 10 dias. O suspeito foi reconhecido pelas vítimas das quatro ocorrências.

Com ele, foram recuperados calçados e roupas de várias marcas e ainda com etiquetas, garrafas de uísques, uma caixa e uma mesa de som, materiais eletroeletrônicos e dois veículos (um carro e uma moto).

Conforme informações do comandante da Força Regional, capitão Davi Batista, o suspeito vinha sendo monitorado desde o primeiro assalto, que foi no último dia 17, quando ele roubou o carro no bairro de Jaguaribe.

“Ele pegou esse veículo e saiu praticando vários assaltos a estabelecimentos comerciais da região metropolitana, então foi feito um levantamento para chegar até ele e inibir novos roubos, o que resultou na apreensão dele em flagrante, pois estava na fuga da tentativa de assalto a uma loja de roupas, em Bayeux. Recuperamos o carro roubado e vários produtos dos assaltos, bem como uma moto usada nas ações”, detalhou, ao informar que outros suspeitos que agiam com ele estão sendo procurados.

O adolescente e todo o material recuperado foram levados para a Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel.