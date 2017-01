Polícia apreende 200 comprimidos de ecstasy em João Pessoa

A Polícia Militar apreendeu 200 comprimidos de ecstasy – droga sintética também conhecida como bala – durante abordagem a um jovem de 20 anos, na noite dessa quinta-feira (26), no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa.

A droga estava em quatro pacotes e com o suspeito ainda foram apreendidos mais de R$ 400.

O comandante da 6ª Companhia do 1º Batalhão, capitão Sidnei Paiva, disse que a droga apreendida resulta em um prejuízo para o tráfico.

“Porque cada comprimido desse, por ter um público usuário geralmente formado por pessoas de classe média alta e também de universitários em sua maioria, chega a custar R$ 50. Nesse período de pré-carnaval, onde a procura por ele aumenta, esse valor pode ser maior, então a Polícia Militar com orientação dos Núcleos de Inteligência do 1º e 5º Batalhões realiza mais uma apreensão significativa de drogas, prevenindo de forma direta diversos outros crimes decorrentes do tráfico ou uso delas”, comentou.

O suspeito foi apresentado na Central de Polícia Civil, no Geisel.