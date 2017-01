Polícia ainda procura por presos que fugiram do Hospital de Trauma de Campina

A Polícia Miliar ainda procura os dois presos que fugiram do hospital de Trauma de Campina Grande, na noite dessa sexta-feira, 13. Eles estavam na cela de custódia na enfermaria.

Josenildo Correia de Araújo, de 34 anos e Lane Jeferson Pereira de Amorin de 24, serraram duas bases de ferro das grades e desceram de uma altura de cinco metros por um alvará, corda feita com lençóis das camas. Na fuga ainda pularam o muro do hospital.

Três policiais fazem a guarda dos presos, mas provavelmente apenas um estava no local.

Os dois presidiários do Serrotão deram entrada no Trauma há vários dias. Josenildo chegou sentindo fortes dores abdominais e com infecção urinária, Lane Jeferson se queixava de diarreia e fez uma cirurgia torácica.

Segundo a polícia, os dois foram presos por assalto.

Nem a direção do presídio e nem a Polícia Militar sabe informar como os presidiários tiveram acesso ao objeto para serrar a grade. Os três policiais que estavam de plantão no momento da fuga, vão responder por procedimento criminal, de acordo com o setor de comunicação da PM.

A polícia inda informou que o ato de apagar as luzes para os pacientes dormirem, deve ter facilitado a fuga.

Da Redação