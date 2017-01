Polícia age rápido e apreende acusado de latrocínio em Nova Floresta

Mais uma vez os policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar agiram rápido e conseguiram apreender, em flagrante delito, na madrugada desta segunda-feira (16) um jovem acusado da prática de latrocínio e de fazer um “arrastão” na cidade de Nova Floresta-PB.

O crime de latrocínio (roubo seguido de morte) ocorreu nas imediações do cemitério municipal quando a vítima, Antônio José de Moura, 41 anos, teria reagido a uma tentativa de assalto e fora alvejada com um disparo de arma de fogo a queima roupa.

O acusado – o menor D.S.M. residente na cidade de Nova Floresta – foi apreendido instantes após o cometimento do ato infracional. Em sua residência os policiais pertencentes ao Destacamento Policial Militar (DPM) de Nova Floresta encontraram o revólver calibre .32, número 5227, marca Ina, utilizado no crime; uma arma caseira tipo “besta”, a quantia de R$ 70 reais, um short de cor vermelha [utilizado pelo acusado para cobrir o rosto durante o crime] e um coldre de couro.

“Diante do flagrante orientamos os nossos policiais a conduzirem o menor, na companhia da sua genitora à Delegacia de Polícia Civil de Picuí-PB, onde foi ouvido pela delegada plantonista. Com muita determinação os nossos militares chegaram ao autor do ato infracional e conseguiram dar uma resposta imediata à sociedade”, asseverou o Comandante do 9º BPM, o Tenente-Coronel Afonso Antônio Galvão.

Ascom