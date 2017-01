Polícia aborda carro e prende dupla com armas e drogas em João Pessoa

Foto: Secom/PB

Uma ação conjunta entre policiais da 3ª e 6ª Companhias do 1º Batalhão resultou na apreensão de mais de 1,5 kg de maconha natural, 100 gramas de cocaína, uma balança de precisão e dois revólveres calibre 38, na tarde desta quarta-feira (25), no bairro de Tambauzinho, em João Pessoa.

Parte do material foi encontrada durante uma abordagem a um carro com dois suspeitos que estavam circulando em atitude suspeita, na Avenida Epitácio Pessoa, ao lado do antigo posto Freeway. O restante foi encontrado na casa de um deles, no bairro do Bessa.

Conforme informações do capitão Sidnei Paiva, que abordou o veículo juntamente com a guarnição do capitão Isaias Souza, os suspeitos encontrados no carro têm 29 e 21 anos de idade.

Foto: Secom/PB

“Nossas viaturas iam passando em rondas para reforçar o policiamento na área e eles apresentaram atitude suspeita, como se estivessem procurando uma rota de fuga para sair do nosso campo de visão, o que motivou a abordagem, resultando na apreensão das armas e das drogas”, disse.

A dupla presa não contou onde adquiriu os entorpecentes e nem para onde eles seriam levados. Os dois foram encaminhados para a Central de Polícia Civil, no Geisel.