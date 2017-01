PMJP reajusta o salário mínimo dos servidores, após cobrança de vereador

A notícia, divulgada pela Secretaria de Administração do Município, veio após o vereador ter cobrando do Prefeito Luciano Cartaxo, com base no que foi estabelecido pelo Governo Federal através do Decreto nº 8.948/2016, o novo salário mínimo vigente no país, fixado em R$ 937,00.

“É fundamental ter em mente a atual conjuntura econômica do país, e especificamente do município, e, ainda sim, buscar manter uma política de avanço para os servidores públicos. O aumento do salário mínimo é uma medida extremamente importante que valoriza o servidor e potencializa a economia da cidade”, ressaltou o líder da oposição.

Bruno Farias ainda aguarda um posicionamento, por parte do Poder Executivo Municipal, quanto ao reajuste salarial dos profissionais da educação, que tiveram, recentemente, um aumento no montante de 7,64%, elevando o piso salarial nacional para R$ 2.298,00, obrigatório para todos os estados e municípios brasileiros.