PMJP abre Colônia de Férias para crianças das creches, nesta segunda-feira

foto: Secom/JP

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da coordenação de Educação Infantil, abre oficialmente nesta segunda-feira (9), às 9h, no auditório da Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, a Colônia de Férias para os alunos dos 84 Centros de Referência em Educação Infantil (Creis).

A abertura contará com a apresentação de um grupo de balé de ex-alunos da Rede Municipal de Ensino, que hoje são integrantes do Ballet de Bolshoi, e que contam com um apoio financeiro da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Haverá também apresentações culturais dos professores de Artes, Educação Física, além do espetáculo infantil “Cantos e Cantos”, encenado pelo grupo Tenda.

Durante todo o mês de janeiro, nas unidades de ensino, as crianças terão atividades lúdicas no campo musical como a fabricação de instrumentos a partir de materiais recicláveis.

No campo da Educação Física irão desenvolver uma centopeia gigante, cuja atividade tem o objetivo de promover a socialização, coordenação motora, musicalidade e ritmo.

Já nas atividades de Artes os alunos terão contação de história, bem como rodas cantadas, atividades sensoriais táteis que irão estimular a coordenação motora e a sensibilidade artística, através de atividades que desenvolvam a imaginação, criatividade e percepção.

A criançada também terá atividades fora do ambiente escolar. Os alunos dos Creis irão assistir a apresentações culturais no Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira, passeio no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) e no Parque da Lagoa.

Secom/JP