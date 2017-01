PMCG inicia perfuração de mais um poço no Parque do Povo

O secretário de Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Campina Grande(PMCG), Geraldo Nobre, anunciou que nesta segunda-feira (16) foi iniciada a perfuração de mais um poço no Parque do Povo, que fica localizado no Centro de Campina e é palco para o Maior São João do Mundo.

-Este é o quarto poço. Estamos procurando água no Parque do Povo para ver se diminui a crise hídrica e dá uma solução melhor para o São João porque com três poços perfurados no Parque do Povo, temos que trazer água de outros poços, de outros mananciais – informou.

Segundo o secretário, os três poços que já foram perfurados no local tem uma vazão satisfatória. Os poços abastecem o PP durante o período junino para evitar o consumo de água do açude de Boqueirão.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

