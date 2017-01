PMCG encerra pagamento referente ao mês de janeiro

A Prefeitura de Campina Grande concluiu nesta terça-feira, 31 de janeiro, o pagamento dos efetivos e ocupantes de cargos comissionados do Poder Executivo.

Os valores já estão disponíveis na conta corrente dos cerca de oito mil servidores desde o início da abertura dos bancos.

Mais uma vez, a gestão do prefeito Romero Rodrigues mantém o compromisso de efetuar o pagamento da folha dos servidores dentro do mês trabalhado.

Na sexta-feira da semana passada, 27, a Prefeitura de Campina Grande quitou a folha de pagamento, também referente ao mês de janeiro, dos aposentados e pensionistas do município.

Receberam seus devidos valores aproximadamente 3,7 mil aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipsem).

A garantia de pagamento em dia e dentro do mês trabalhado tem sido fruto do planejamento financeiro e do equilíbrio fiscal adotados pela gestão do prefeito Romero Rodrigues.