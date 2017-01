PMCG começa a zerar débitos do São João de 2016

Foto: Codecom/CG

Por determinação do prefeito Romero Rodrigues (PSDB) foi dado prosseguimento, nesta quinta-feira, 5, ao pagamento dos cachês dos artistas que integraram a grade de programação do Maior São João do Mundo e que estavam com processos ainda pendentes junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município.

No total, só nesta quinta, foram liberados recursos na ordem de R$ 500 mil para a quitação dos débitos gerados por impasse burocrático entre a Prefeitura e a empresa Aliança, captadora de recursos para o evento.

De acordo com o secretário de Finanças, Joab Pacheco, a determinação do prefeito é que sejam quitadas todas as pendências até a próxima quarta-feira, 11. Já nesta sexta-feira, 6, um novo lote de artistas que aguardavam o pagamento será contemplado, após serem superadas todas as exigências burocrática-institucionais para a quitação dos débitos.

Por o processo de pagamento ser feito empenho a empenho, Joab Pacheco acredita que realmente só na próxima quarta é que estarão sendo concluídos os pagamentos referentes ao São João 2016.

Em muitos casos, certidões e outros documentos que necessariamente têm de integrar os processos precisavam ser entregues pelos empresários das atrações. A Procuradoria Geral do Município e a Controladoria também atuaram no sentido de identificar e sanar possíveis problemas de ordem legal na tramitação burocrática.

