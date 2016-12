PMCG anuncia pagamento de dezembro

O prefeito Romero Rodrigues anunciou, na tarde desta terça-feira, 27, mais uma antecipação do pagamento dos salários dos servidores, com base no próprio calendário divulgado pela Secretaria de Administração no início deste ano.

A folha de pessoal referente ao mês de dezembro do pessoal inativo, na ordem de R$ 5,5 milhões, para 3.665 pessoas, foi depositada nas contas correntes dos aposentados e pensionistas às 14h. Já os recursos relativos aos efetivos e comissionados foram transferidos para as contas dos servidores no final da tarde, resultando num desembolso de R$ 20 milhões.

No total, em menos de 40 dias, a Prefeitura de Campina Grande injetou recursos na ordem de R$ 75 milhões na economia da cidade – referentes ao pagamento dos salários de novembro e dezembro, além do décimo terceiro, quitado integralmente nesta terça.

Para Romero Rodrigues, o esforço que a administração vem fazendo, desde o segundo semestre de 2015, tem possibilitado a garantia do pagamento em dia dos servidores, além da manutenção de todos os serviços básicos.

“Temos aprendido, com muito sacrifício, com essa crise sem precedentes que tem infelicitado as administrações públicas em todo o Brasil. Estamos fazendo mais com menos e tudo isso é um aprendizado importante, pois poderemos avançar ainda mais no momento em que a economia apresentar sinais de recuperação”, avalia o prefeito campinense.

Para Romero Rodrigues, que está concluindo nos próximos dias seu primeiro mandato, as lições que conseguiu extrair desta sua primeira experiência como chefe do Poder Executivo em Campina Grande serão muito valiosas para ser aplicadas na próxima gestão, que se inicia em janeiro próximo.

“Renovo meu compromisso de honrar a confiança do povo campinense com um mandato ainda mais produtivo, eficiente e de grandes avanços para a cidade”, destacou.

Da Redação com Ascom