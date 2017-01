PMCG abre inscrições de cursos profissionalizantes para o mercado de trabalho

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para mais de 30 cursos de capacitação oferecidos pelo Centro Profissionalizante Antônio de Carvalho Souza( CEPACS).

O processo se estende até o final de janeiro, com previsão de início das aulas para o dia 06 de fevereiro. Os cursos serão ministrados nos três turnos. Os interessados devem procurar o Centro que fica localizado à rua Sebastião Donato, 311 em frente ao Parque do Povo, antigo Centro da Jovem.

As pessoas interessadas serão capacitadas num período que varia de 03 a 06 meses, dependendo da escolha cronograma do curso. Estão sendo oferecidas 480 vagas, segundo, Gracita Medeiros, diretora do Centro, que destaca o papel da iniciativa:

“Esperamos contribuir mais uma vez para colocar pessoas no mercado de trabalho. As vagas são limitadas e por isso os interessados devem procurar fazer a inscrição o mais rápido possível para garantir a participação”, afirmou.

A taxa de inscrição varia de R$40 a R$50 para os diversos cursos que estão sendo oferecidos nas áreas de arte culinária, beleza e artesanato.

Para fazer a inscrição o candidato apresenta um documento pessoal e comprovante de residência. As informações também podem ser obtidas pelo telefone (83)-3342 4133.

Entre os cursos oferecidos estão: Almoço e jantar, confeitaria, doces e salgados (na área de alimentação).

No segmento beleza estão sendo oferecidos cursos de cabeleireiro, penteados e tranças, unhas artísticas, depilação, design de sobrancelha e estética facial.

Já na área artesanal, o interessado pode se inscrever para os cursos de bordado à mão, bordado à máquina, corte e costura, confecção em boneca de pano, confecção em malha, crochê, vagonite, pintura em estamparia, roupas íntimas e hardânger (um tipo de bordado à mão).

Codecom/CG