PM intercepta entrega de drogas e apreende mais de 3 kg de maconha em Cabedelo

A Polícia Militar apreendeu mais de 3kg de maconha, na tarde desta quinta-feira (26), após abordagem a Emerson Vasconcelos de Oliveira, de 21 anos, no bairro de Camalaú, em Cabedelo, que pilotava uma motocicleta.

O suspeito estaria indo fazer a entrega do entorpecente em uma “boca de fumo”, onde a droga seria preparada e vendida durante a noite e madrugada.

A maconha estava armazenada em quatro tabletes e uma sacola. Os policiais da 6ª Companhia Independente frustraram a entrega da droga com indicação do Núcleo de Inteligência, que vinha recebendo denúncias de que o suspeito tinha pego a maconha no bairro de Camboinha, também em Cabedelo, para ser entregue em Camalaú.

O suspeito foi apresentado na 7ª Delegacia Distrital, em Cabedelo.