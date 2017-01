PM apreende armas em Sapé, João Pessoa e em Juru

As ações realizadas pela Polícia Militar nessa segunda-feira (2) retiraram de circulação quatro armas de fogo, nas cidades de Sapé, João Pessoa e Juru, resultando na prisão de três suspeitos em flagrante. As apreensões aconteceram durante rondas em bairros das cidades.

Em Sapé, um suspeito de praticar assaltos no município foi preso após perseguição, no bairro Santa Marina. O homem, que tem 28 anos, estava na garupa de uma moto quando foi interceptado, mas pulou do veículo ao perceber a presença dos policiais da Força Tática da 3ª Companhia do 7º Batalhão e fugiu.

A PM realizou buscas e encontrou o suspeito com um revólver calibre 38, no quintal de uma residência do bairro. O piloto da moto está sendo procurado. O preso foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, em Sapé.

Na Capital, uma abordagem realizada por policiais da Ronda Ostensiva Tática com Apoio de Motocicletas (Rotam) flagrou um homem de 19 anos armado com um revólver calibre 38, na Avenida José Tavares, em Cruz das Armas.

No município de Juru, a PM apreendeu duas espingardas com um homem de 63 anos, que teria ameaçado um vizinho após discussão. No primeiro caso, o suspeito foi apresentado na Central de Polícia Civil, em João Pessoa. No segundo, na Delegacia de Polícia Civil, em Princesa Isabel.

A PM intensificou as rondas e abordagens neste mês de janeiro, tanto nas áreas de interesse turístico (praias) quanto em cidades que ficam menos habitadas por causa das pessoas que viajam para passar o verão em outros locais.

Secom/PB