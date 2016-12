Planalto cancela pregão para refeições de Temer em avião presidencial

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse hoje (27) que o Palácio do Planalto decidiu cancelar o pregão eletrônico que faria para a compra de 170 itens para almoços, lanches e jantares durante as viagens do presidente Michel Temer em aeronaves presidenciais.

Por meio de sua conta pessoal no Twitter, ele disse que o cancelamento ocorreu por “orientação presidencial”.

A decisão ocorreu após a veiculação de reportagens nesta terça-feira com a descrição dos preços estipulados pela Presidência da República como referência.

Por meio de nota, a Secretaria de Comunicação do Palacio do Planalto informou que o presidente Michel Temer determinou a redução de preços nas licitações, com relação “ao que vinha sendo praticado anteriormente”. A orientação vale para todas as aeronaves que servem ao governo.

O pregão, que ocorreria no próximo dia 2 de janeiro, tinha estimativa de R$ 1,7 milhão para o material e a prestação de serviços pelo prazo de um ano.

Como justificativa, o governo descreve que as viagens da Presidência geralmente ocorrem em horários que coincidem com as refeições, e pede que o abastecimento seja continuado e fornecido sob demanda.

Entre os pedidos, junto a almoços e jantares para o presidente e a comitiva de assessores que o acompanha, constam sorvetes, tortas de chocolate e bombons.

Como referência, o Planalto utilizou marcas como o sorvete Haagen Dazs, estimado em R$ 15,09 cada, e que, com 500 unidades solicitadas, custaria mais de R$ 7 mil. Para uma tonelada e meia de torta de chocolate, o preço previsto seria de R$ 96.975.

De acordo com o edital, seria contratada uma empresa especializada para prestar serviço de comissaria aérea nos voos, e o julgamento das propostas se daria pelo critério de menor preço global, tendo os valores de referência como teto para a aceitação.

Dentre os 170 itens estão também potes de creme de avelã, de 350 gramas, tendo como referência a marca Nutella, ao preço de R$ 34 a unidade. Os 120 potes pedidos custariam, de acordo com essa referência, R$ 4 mil.

Agência Brasil