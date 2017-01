Pintor que matou mulher por causa de R$ 20 é preso no Sertão da Paraíba

Policiais do 13º Batalhão prenderam em flagrante um pintor de 44 anos, na noite dessa terça-feira (24), na rodovia de acesso à cidade de Igaracy, no Sertão da Paraíba. Ele é suspeito de matar com golpes de faca, na mesma noite, uma mulher de 35 anos, na cidade de Itaporanga.

De acordo com o comandante do 13º Batalhão, major Antônio Guedes, a motivação do crime, segundo o relato do próprio acusado, seria a quantia de R$ 20.

“Ele disse que esse valor foi pago a ela de forma antecipada para que fosse feito um suposto programa sexual, mas ela não cumpriu o que foi acordado e aí foi pedido o dinheiro de volta. Como ela não devolveu, o suspeito começou a esfaquear a vítima, que morreu no local”, contou.

Após o crime, o homem tentou fugir para a cidade onde morava, em Igaracy, mas foi preso durante a perseguição policial. Um outro homem de 42 anos, que estava com ele no carro no momento da prisão, também foi detido por ter dado fuga ao suspeito. O caso foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, em Itaporanga.