PF realiza devassa em gráficas que prestaram serviços à chapa Dilma/Temer

A Polícia Federal realiza hoje uma operação para verificar a capacidade de empresas subcontratas por gráficas que receberam valores da chapa Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PMDB), informou a rádio Estadão.

Foto: Lula Marques/ Agência PT

A ação foi autorizada pelo ministro Herman Benjamin, relator do processo no Tribunal Superior Eleitoral do processo que pode levar à cassação da chapa vitoriosa de Dilma e Temer.

Estão na mira empresas que foram contratadas pela gráficas Red Seg Gráfica, Focal e Gráfica VTPB

*Com informações da radio estadao

Da Redação*