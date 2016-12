Pesquisa sobre fogos de artifício para Réveillon é divulgada pelo Procon-PB

O Procon-PB divulgou na tarde desta terça-feira (27) uma pesquisa sobre preços de 138 fogos de artifício que podem ser opção nas comemorações de fim de ano, em cinco estabelecimentos de João Pessoa. Do item mais barato ao mais caro, é possível encontrar fogos que vão de R$ 3 a R$ 1,3 mil.

As girândolas de 38mm podem variar de R$ 50 a R$ 600, dependendo do números de cores e tubos. Já as girândolas estampido variam de R$ 45 a R$ 1,3 mil, dependendo do número de tubos e tiros.

Os artigos giratórios como libélulas, marcianitos e pilões multicor podem ser encontrados com faixa de preço de R$ 3 a R$ 15. Já o apito com tiro, na categoria infantojuvenil, é encontrado por preços entre R$ 12 e R$ 15.

Os mais de 130 itens foram divididos em artigos giratórios, artigos infanto/juvenil, foguetes coloridos 20mm, foguetes coloridos 38mm, foguetes coloridos 45mm, foguetes estampido, fontes vulcões, girândolas coloridas 38mm, girândolas estampido, girândolas mistas, morteiros de polegada, rojões de vara, tortas e kits pirotécnicos.

Os estabelecimentos comerciais consultados na pesquisa foram Guarany da Viuvinha (Avenida Beira Rio), Bazar Noite Maravilhosa (Cristo), Bazar Santo Antônio do Aloísio (Cristo), Loja de Fogos Nossa Senhora da Penha (Cristo), Lojão do Balão (Cristo). Há kits disponíveis, a partir de R$ 150, que oferecem uma série de artifícios pirotécnicos no pacote.

Da Redação com Secom/PB