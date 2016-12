Pesquisa revela que economia só deve melhorar a partir de 2018

Responsáveis por 52% dos empregos do país, os donos de pequenos negócios apostam em um 2017 com ligeira melhora de faturamento. De acordo com pesquisa feita pelo Sebrae, 82% dos empreendedores acreditam que a retomada do crescimento da economia brasileira começará a partir de 2018.

Para quase 63% dos empresários de pequenos negócios, 2017 terá desempenho melhor do que as vendas registradas neste ano.

O levantamento realizado pelo Sebrae detectou que 2016 foi um ano difícil para as micro e pequenas empresas: 60% dos empreendimentos de pequeno porte tiveram um desempenho pior do que em 2015.

“A recessão, com a consequente perda de emprego, e as altas taxas de juros são os fatores que mais contribuíram para esse cenário, que tende a apresentar melhoras a partir da renegociação das dívidas das micro e pequenas empresas com a Receita Federal. Ganha a economia e ganha o empreendedor que, com o caixa organizado, conseguirá aproveitar esta retomada do crescimento, até porque este ano foi muito sofrido”, analisa o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos.

Para o presidente do Sebrae, é necessário encontrar saídas para desburocratizar e facilitar o acesso a crédito.

“Os custos com antecipação de impostos e taxas são os que mais pesam no caixa das empresas. Neste momento precisamos de estímulos, e não de barreiras”.

• 60% dos empreendedores dizem que 2016 foi pior que 2015. Para apenas 18%, foi melhor

• Motivos: recessão (31%), desemprego (27%), taxa de juros altos (23%) e inflação alta (15,5%)

• Principais custos para os empreendedores: impostos e taxas (29%)

• 82% das empresas acreditam que a crise irá melhorar somente a partir de 2018, sendo que 1/4 dos empresários acredita que será depois de 2020

• 51,6% não pretendem fazer investimento no seu negócio em 2017

Agência Sebrae