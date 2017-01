Pesquisa de preços é feita nos quiosques da Praia de Cabo Branco, em JP

O Setor de Pesquisa e Estatística da Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba (Procon-PB) divulgou, nesta sexta-feira (13), pesquisa de preços de 79 itens de oito cardápios de quiosques na praia de Cabo Branco, em João Pessoa, que nessas férias podem ser opção para quem busca aproveitar passear na praia.

A diferença de preços de petiscos entre os estabelecimentos, por exemplo, pode chegar até a R$ 35,90.

Os 79 itens estão divididos em refeições, petiscos, ensopados, bebidas e guarnições.

Os quiosques consultados foram: Argumentu’s, Quiosque Cancum, Quiosque Dois Irmãos, Quiosque Olho de Lula, Quiosque Tororó, Sereia do Mar Bar e restaurante e o quiosque Xodó do Cabo Branco. A pesquisa foi realizada na quarta-feira (11).

No caso desses cardápios, não é possível fazer uma comparação diretos de preços, já que as ofertas não correspondem ao mesmo produto e marca nesses estabelecimentos comerciais.

A escolha dos alimentos que compõe esses pratos e o modo de preparo é o que realmente vai determinar a precificação.

Na categoria Refeições e petiscos, o prato Camarão à milanesa, teve menor preço de R$ 37,00 no Quiosque Dois Irmãos e um maior preço de R$ 67,00 na Palhoça Calmaria Bar, com diferença de R$ 27,00.

Na mesma categoria o “Arrumadinho com carne da charque”, pode ser encontrado numa faixa de preço de R$ 25,90, (Quiosque Olho de Lula) a R$ 51,90 (Quiosque Dois Irmãos), com diferença de R$ 26,00.

A batata frita pequena pode ser encontrada tanto por R$ 10,00 (Sereia do Mar e Palhoça Calmaria) quanto por R$ 14,90 (Argumentu’s) representando uma economia de R$ 4,90.

Nos petiscos, o Peixe ao molho de camarão para 2 pessoas pode ser adquirido tanto por R$ 59,00 no quiosque Xodó de Cabo Branco, quanto por R$ 94,90 na Palhoça Calmaria Bar. A diferença desse petisco chega a R$ 35,90.

Entre os ensopados, de camarão, caranguejo, marisco e peixe. O de camarão oscilou de R$ 10,90 na Palhoça Calmaria Bar até R$ 21,90 em outros estabelecimentos.

O consumidor pode chegar a ter uma economia de R$ 11,00 nesse ensopado. Já o de peixe tem diferença em até R$ 5,90.De R$ 9,00 na Palhoça Calmaria Bar até R$ 12,90 no Quiosque Olho de Lula.

Na categoria de bebidas, uma Caipirinha pode ser comprada de R$ 7,00 no quiosque Sereia do Mar ou Palhoça Calmaria Bar até R$ 14,90 no quiosque Argumentu’s, de acordo com os cardápios.

A jarra de suco, por sua vez, apresentou menor preço em R$ 7,00 na Palhoça Calmaria Bar até R$ 14,90 no Quiosque Olho de Lula.

A economia pode chegar a garantir outra unidade desse item ao consumidor. Em relação às doses de whiskys, a de Old Par tem diferença de R$ 7,10, com oferta de R$ 10,90 no Quiosque Olho de Lula até R$ 18,00 no Quiosque Cancum da mesma praia.

Da Redação