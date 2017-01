Peru também pune Odebrecht por corrupção

O governo do Peru anunciou rescisão do contrato com a Odebrecht para construção de gasoduto no sul do país e execução de garantia de US$ 262,5 milhões.

Para o presidente peruano, Pedro Paulo Kuczynski, a empresa deveria vender seus projetos locais e deixar o país, noticia o jornal O Estado de São Paulo.

“Infelizmente, eles estão contaminados pela corrupção”, disse o presidente.

No Peru desde os anos 1970, a Odebrecht admitiu ter pago US$ 29 milhões de propina em três governos, de 2005 a 2014.

*fonte: Estadão