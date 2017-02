Personalidades destacam ações do TCE para disseminar boas práticas na gestão pública

Parlamentares, representantes de instituições de controle social e personalidades do universo jurídico e empresarial paraibano destacaram, em entrevistas na posse do conselheiro André Carlo Torres na presidência do TCE-PB, a importância do papel pedagógico que cabe às cortes de contas exercerem para melhorar a gestão pública no Brasil.

Na opinião do presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, a missão constitucional de bem fiscalizar a aplicação dos recursos públicos precisa, principalmente em razão do cenário de crise atual, ser desempenhada junto também da atribuição de orientar e qualificar gestores.

“Nesta crise, com suas conseqüências e desdobramentos, os órgãos de controle passam a ter uma importância muito maior porque a sociedade está cobrando mais que estas instituições cumpram seu papel. Este é o desafio de todos nós”, afirmou o conselheiro ao ressaltar que isto elevou, junto à população, a credibilidade dos órgãos de controle.

Essa confiança, observou Antônio Gilberto, colocou os tribunais de contas “numa corrente de crescimento”, de respeito da sociedade, mas ao mesmo tempo de cobrança por uma atuação firme e cada vez mais vigilante.

Neste sentido, para ele, o TCE da Paraíba tem se destacado por sua organização, seu quadro técnico qualificado, e pelos sistemas e ferramentas postos à disposição de outras cortes de contas no país.

O senador José Maranhão, que também compôs a Mesa da solenidade, considerou de “extrema valia e hoje mais preponderante ainda”, a atuação dos tribunais de contas, “especialmente neste momento em que o país está vivendo”, disse referindo-se ao fortalecimento dos órgãos de controle no combate à corrupção.

Para o senador, a orientação pedagógica aos gestores deve estar no mesmo nível de importância da fiscalização que os tribunais de contas exercem porque, segundo ele, “incentiva as boas práticas de gestão e valoriza quem age com lisura e transparência”.

E completou: “Estou certo que o conselheiro André Carlo, por seu equilíbrio, independência e firmeza de decisões, seguirá o caminho de fortalecimento do papel pedagógico do TCE”.

O empresário e ex-senador Roberto Cavalcanti destacou, por sua vez, que o Tribunal de Contas da Paraíba saberá manter as ações que já desenvolve e estimular novas iniciativas que conscientizem as pessoas para a importância de ter, na administração pública, gestores comprometidos com a eficiência e a transparência.

“É isto que a sociedade deseja”, completou.ele ao manifestar sua convicção de que, “pela competência técnica e isenção política”, o conselheiro André Carlo conseguirá imprimir esta marca no TCE.

Ao lembrar haver se convencido da qualificação técnica do então indicado André Carlo ao cargo de conselheiro, quando à época participou de sabatina obrigatória no Parlamento, o presidente da Assembléia Legislativa, deputado Gervásio Maia, disse ter certeza que o TCE paraibano continuará a cumprir bem sua missão e atribuições constitucionais.

“Estou certo que o conselheiro André Carlo fará um bom trabalho na presidência da Corte, ele é capacitado e experiente”, frisou.

Já o deputado Tovar Correia, líder da oposição na Assembleia Legislativa, destacou ter “excelente expectativa” de que o TCE, sob comando da nova Mesa Diretora para o biênio 2017/2018, manterá o trabalho que fez a Corte “ser espelho para outros tribunais e órgãos de controle com atuação Brasil afora”.

E concluiu: “Por sua visão diferenciada, por sua competência e coerência, e inclusive por sua postura polida, fará o tribunal continuar a ser exemplo”.