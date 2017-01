Pela 6° vez, Facisa sedia maior maratona de produção de games do mundo

A Facisa será mais uma vez a principal sede paraibana da Global Game Jam (GGJ), maior evento-maratona de desenvolvimento de jogos digitais do mundo, que este ano acontecerá de 20 a 22 de janeiro, simultaneamente em mais de 90 países e com mais de 600 sedes.

No ano passado, mais de 20 mil pessoas participaram da GGJ ao redor do mundo e foram produzidos cerca de 5.400 jogos. Na Facisa, foram 67 participantes e 17 games desenvolvidos. Esta é a sexta vez consecutiva que a IES é sede do evento em Campina Grande.

De acordo com o professor Rodrigo Motta, coordenador do curso de Jogos Digitais da faculdade e responsável pela organização do evento na instituição, cada equipe participante deve produzir um jogo nas 48 horas de desafio.

Além dos alunos da graduação podem participar pessoas que tenham interesse em desenvolvimento de games, sem necessariamente serem desenvolvedores profissionais, mas o professor Rodrigo lembra que é preciso ter noções de ilustração, programação, música ou outras áreas inerentes ao universo dos jogos digitais.

O início está previsto para as 15h do dia 20 e o encerramento, para as 17h do domingo, 22. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através de dois cadastros, enquanto houver vaga.

O primeiro é local e pode ser feito no blog do curso de Jogos Digitais. O segundo é feito no site internacional da GGJ.

Em geral os participantes desenvolvem jogos para computador e plataforma mobile. “Mas não há restrições quanto a isso, inclusive quem quiser pode até criar jogos de tabuleiro”, frisou o professor Rodrigo.

Ao longo da maratona serão publicados conteúdos na página do evento no Facebook e o desenvolvimento dos jogos poderá ser acompanhado em tempo real.

No blog do curso os interessados encontram todas as informações sobre o que será necessário levar e como acontecerá a divisão das equipes.

Alguns brindes serão distribuídos aos participantes ao longo do evento. Os games produzidos devem ser submetidos para o site da Global Game Jam até o fim da maratona, onde ficarão disponíveis para qualquer pessoa jogar.

O sucesso da Global Game Jam no Brasil é reflexo do crescimento do mercado de games no país. Segundo pesquisa do site especializado New Zoo, atualmente, 82% dos brasileiros entre 13 e 59 anos jogam algum tipo de game, em diversas plataformas.

Como resultado da grande adesão entre 2009 e 2014, as vendas de jogos on-line no Brasil cresceram 256% e as de jogos mobile, 780%.

Da Redação