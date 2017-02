PBTur e hoteleiros iniciam Roadshow por quatro cidades do interior de São Paulo

foto: reprodução

A Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) E um grupo de hoteleiros paraibanos realizam, a partir de terça-feira (7), um roadshow passando por quatro cidades do interior de São Paulo (Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Campinas).

O estado de São Paulo, segundo a presidente da estatal do turismo paraibano, Ruth Avelino, é o maior emissor de turistas para a Paraíba e onde existe uma maior concentração de operadoras de turismo.

Para Ruth Avelino, o mercado paulista é de grande importância para o ‘Destino Paraíba’, porque potencializa a divulgação dos roteiros para toda a região Sudeste.

“São Paulo sempre está no foco das ações, principalmente porque precisamos estar presentes nesse mercado, que responde com um crescimento sustentável durante todo o ano”, afirmou a executiva da PBTur.

De acordo com a executiva paraibana, as cidades por onde a comitiva passar foram selecionadas de acordo com o potencial de emissão de turistas. “São cidades fortes economicamente e que tradicionalmente trazem turistas para a Paraíba”, apontou a presidente da PBTur.

A ação será em parceria com a ABIH (Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, secção Paraíba) Convention Bureau de João Pessoa, Sebrae e CVC. Os hotéis participantes são: Caiçara, Corais de Tambaú, Hardman, Mussulo, Ambassador, grupo casa Branca, Rede Nord, Hotel Manaíra, Quality SolMar, Xênius, Tropical Tambaú e Netuanah.